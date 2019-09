Kui palju seksi on liiga palju seksi?

Võib julgelt väita, et seks on tervislik eluosa igas vanuses inimeste jaoks. Kuid kas on olemas selline asi nagu liiga palju seksi? Ekspertide sõnul pole vastus arvuline.

Nauditav seks mõjub ajule uimastitega sarnaselt, muutes selle tegevuse palju vähem juhuslikuks, kui me kipume arvama. «Kui sa kellegagi seksid ja see on meeldiv, siis tõuseb ajus dopamiini tase,» selgitab antropoloog Helen Fisher. Kõlab uskumatult, aga armunud inimeste aju skaneeringud on sarnased kokaiinisõltlaste omadega. Mis tähendab seda, et sarnaselt teiste võimsate ainetega, võib sinu suhe seksiga muutuda sõltuvussuhteks.

«Kui palju seksi on liiga palju? Sama hästi võiks küsida, et mitu jooki kulub selleks, et saada alkohoolikuks,» ütleb doktor Anthony Kouri. «Asi pole ju tegelikult niivõrd selles, kui palju sa jood, vaid kuidas see sinu elu mõjutab. Probleem ilmeb siis, kui sa tunned äärmiselt tugevat vajadust seksi järele, kuid kui see läbi saab, oled kurnatud ja rahulolematu. Lihtsamalt öeldes, kui seks hakkab teie päeva ja mõtteid üle võtma, segab suhteid või tööd, olete jõudnud punkti, kus on liiga palju seksi,» lisab ta.

Et aru saada, kas sa seksid õigetel põhjustel, soovitab Natalie Burtenshaw endalt küsida: Kas ma tahan oma partneriga lähedust jagada? Armastust anda ja vastu võtta? Väljendada oma kirge? Või kas ma tahan hoopis vältida oma tundeid ja mitte mõelda sellele asjale, mis mind tegelikult häirib? Otsin midagi, mis eemaldaks mind tegelikkusest? Nimelt võidakse seksi kuritarvitada sarnaselt narkootikumidele ja alkoholile - unustamaks ajutiselt oma probleemid.

Liigsel seksil võivad olla ka füüsilised tunnused – valu või infektsioon. Kui vagiina ei suuda õiget pH taset taastada, siis võib selle tagajärjel kujuneda seennakkus. See võib (aga ei pruugi) olla märk, et sa seksid liiga palju.

Pea meeles, et igasugune kogus seksi on liiga palju, kui teed seda seetõttu, et keegi sind survestab.