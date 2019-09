Need 3 välklahendust annavad hoobilt sihvakust juurde

Selge see, et kui tahad päriselt paar kilo saledam välja näha, pole paremat kui süüa alati toitu, mis teeb kehale head, ja end veidi liigutada. Kui sul on aga kiirelt vaja veidi kergem välja paista, saab ka optilises plaanis üht-teist ette võtta.

Panusta musta värvi riietele. See laseb väljanägemisel automaatselt saledam välja paista. See ei tähenda, et nüüd tuleks tormata poodi ainult musta värvi rõivaid ostma, kuid meeles võib ju pidada, et tumedad toonid aitavad optiliselt õhemana paista. Musta asemel sobib samahästi ka tume öösinine või antratsiithall.