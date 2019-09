Andres Kõpper või NOËP nagu teda bändi järgi hüütakse on Eesti popmuusika kõige kõvem valuuta. Tundub, et sel kutil on hullupööra vedanud – tal on erakordne hääl, hea välimus, kõvasti annet ning uskumatult julgust. Laval saab ta pihku mitmetuhandepealise publiku mistahes riigis ning andekat venda saadab päikesepoisi oreool.