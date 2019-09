Eestlaste ebaõnnestumisi kajastav Heelia Sillamaa: olin nagu hamster puuris

Teleajakirjanik Heelia Sillamaa otsustas anda sõna ka neile, kel nii hästi pole läinud. «Edulugusid leida on imelihtne, aga neid, kes julgevad tunnistada, et jah, lootused olid suured, aga tegelikult põrusin, on vähe,» räägib Sillamaa. «Kui lähed maailma, pead ennast justkui tõestama. Inimese hakkamasaamine on hoopis kõvema tähelepanu all kui Eestis tegutsedes – noh, mis sa siis ära teed? Ebaõnnestumisest ei julgeta rääkida, see vaikitakse maha, sest piinlik on! Läbikukkumise hirm ja pinge on suured, ja see teeb edu saavutamise raskemaks.»