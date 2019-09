Köögis on õuna aeg: mida tippkokad õuntest teevad?

Pardimaks ja õun on suurepärased kaaslased, tähendab Bocuse d'Ori finaalvõistlusel Lyonis 2015. aastal Eesti 14. kohale viinud Cru peakokk Dmitri Haljukov. Ükskõik, kas praadida maksa võis ja süüa koos vürtsikama tšatni tüüpi õunamoosiga või teha hoopis pardimaksapasteeti, vormida see õunakujuliseks, glasuurida ja pakkuda kardemoniga marineeritud õunatükikestega. Esimene on kõigile käepärasem, teine rohkem aega ja näpuosavust nõudev kokakunst.