3 põhjust, miks su tööotsingud ei edene

1. Sul on ebarealistlikud ootused

Paljud inimesed alustavad uue töö otsimist pärast eelmise töö kaotust, mis tähendab, et neil on kiiresti vaja leida uus positsioon. Enamasti võtab aga uue töö leidmine rohkem aega, kui esialgu arvatakse.

Probleeme tekitab ka kohese tagasiside mitte saamine. Paljud ettevõtted isegi ei hakka CV-sid vaatama enne, kui konkurss on lõppenud. See tähendab, et tööotsija ei peaks ootama kohest vastust.

2. Sa ei pinguta piisavalt hea mulje jätmise nimel

Üks puudujääk, mida kandideerijad CV-d kirjutades teevad, on oma töö mõju alahindamine. Näiteks selle asemel, et kirjutada «vastutan sisevõrkude graafilise disaini eest, et toetada meilivahetust», ole täpsem ja kirjuta midagi sellist: «disainin iganädalaselt x arv graafikat ettevõtte sisevõrkude jaoks ja toetan sellega kuus 25 kirja saatmist». See näitab su professionaalsust ja konkreetse programmi kasutamise oskust.

Ära unusta ka oma Linkedini kontot värskendada ja sotsiaalmeedia kontode sisu üle vaadata. Jaga oma töösaavutusi, mille üle uhke oled ja uuenda oma profiili regulaarselt, sest tööandjad juba ei unusta taustakontrolli teha.

3. Sa ei otsi toetust