Ilu-SOS: kuidas ilma küünelakieemaldita küünelakki eemaldada

Igaüks, kes on kaunilt maalitud küüntega laki abil soengut teinud, teab seda omast käest — lakk muutub tuhmiks. Sellest jamast võib aga häda korral isegi kasu lõigata. Piserda juukselakki kosmeetilisele salvrätikule, vajuta küünele ja lase lühidalt toimida, seejärel eemalda. Veelgi kergemini saad küünelakki eemaldada, kui pihustad juukselakki ka enne küüntele. Miks see toimib? Sest juukselakk sisaldab enamasti alkoholi ja see lagundab küünelakistruktuuri.