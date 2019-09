Erksad juuksevärvid on sind alati hirmutanud ja sul on äärmiselt raske end näiteks rohelise peaga ette kujutada? Alljärgnevad pildid on tõestuseks, et tegelikult ei ole värvi, mida enesekindel inimene välja ei suudaks kanda. Ja kui julgust napib, siis selleks on ju mahapestavad juuksevärvid. Seega, miks mitte proovida? Allolevad pildid annavad aimu, kui palju on tegelikult erinevaid rohelisi toone, mille seast sul on võimalik valida.