«Kodutunne» alustab uut hooaega «nukumajas»

Hooaja avaosas läheb «Kodutunne» appi neljalapselisele perele, kes peab toime tulema väikeses majakeses ja ära mahtuma praktiliselt ainult kööktuppa. «Me olime arvestanud, et esimesed kolm aastat on raske, aga vähemalt on oma maja,» on pererahvas ise rõõmus.

«Madis ja Egle on vahva noor pere, kes sõna otseses mõttes liigub samm-sammult oma unistuste elu poole ja ei lase ennast häirida väikestest tagasilöökidest,» kirjeldab saatejuht Anneli Lahe tänase saate peategelasi.

Üheksa tegutsemisaasta jooksul on «Kodutunne» jõudnud enam kui 200 pere juurde. Saatused on neil peredel erinevad, küll on tegemist tublide eestimaalastega, kes vajavad sageli väikest tõuget, et raskest olukorrast edasi liikuda.

«Kodutunne» on olnud alati justkui läbilõige ühiskonna valupunktidest. Nii ka seekord. Selle hooaja väga paljud pered on pidanud seisma silmitsi väga raskete valikutega. «Kas jätta laps vanaema hoolde ja minna tööle, et üldse ellu jääda või kas jätkata vägivaldset, kuid majanduslikult kindlustatud suhet või valida vabadus ja langeda vaesuse piirile,» toob Anneli Lahe välja mõned näited täna alustavast hooajast.

«Ka meie peame tegema oma töös väga palju valikuid ja need ei ole üldsegi lihtsad,» lisab Lahe.