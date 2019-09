See lihtne harjutus aitab hirmude ja mõtteummikute vastu

Enesehüpnoosi aluseks on rahulik hingamine

Kas kukal on pinges või teeb selg valu? Hõõru käsi kiirelt omavahel ja aseta soojad käed valukohtadele. Nii oled paremini oma kehaga ühenduses.

Mõtle, kuskohas tunned sa end eriliselt hästi. Sealjuures ei ole vaja mõelda mingist kindlast kohast, vaid võib vabalt fantaasial joosta lasta. Kas sulle meeldib meri või tunned end pigem metsas või aasal hästi? Katsu seda kohta võimalikult elavalt endale ette kujutada. Võib-olla on sul seal maja? Milline see välja näeb? Mis seal ümber on? Kujunda endale imeline koht, mis teeb sulle head ja kus sa tunned end hästi.