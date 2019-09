Suurimad kaalulangetuse müüdid

Karmid piiravad dieedid

Austraalia doktor Nick Fuller sõnab, et range dieet on üks halvimaid asju, mida kaalu langetamisel teha saad. Fulleri õpetab, et kaalulangetajad peaksid just söögiharjumusi kasvatama, kuid mõistagi õigeid asju.

Ainevahetuse kiirendajad aitavad kaalu kaotada

Kofeiin võib küll seedimise kiiremini tööle panna, kuid see on lühiajaline mõju. Üldisele kaalukaotusele see kuigi palju kaasa ei aita.

Söö vähem ja liigu rohkem