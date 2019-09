6 märki, et oled suhtes, sest kardad vallaline olla

1. Partner ei muuda sind enam õnnelikuks

Kui tunned, et partneri võimuses ei ole sind enam õnnelikuks teha, siis suure tõenäosusega oled temaga veel koos vaid seetõttu, et sa ei taha vallaline olla. Ilmselge punane lipp on olukord, kus partner pingutab väga, et täita kõik sinu soovid, aga sa ei suuda selle eest isegi tänulik olla. Suure tõenäosusega tähendab see, et on aeg edasi liikuda. Juhul kui sa pead millegi toimimiseks seda pidevalt tagant sundima, siis vajab see kas parandamist või minema viskamist.

Kui oled juba kõike proovinud, kuid endiselt pole teie vahel enam sädet, siis peaksid tõsiselt kaaluma tema maha jätmist. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Ära unusta, et sinu enese õnn on prioriteet number üks.

2. Kurdad oma partneri üle teistele

Leiad end pidevalt olukorrast, kus kurdad oma partneri üle teistele? See tähendab, et sa ei ole temaga õnnelik ja sa ei peaks temaga enam koos olema. Kui ühtäkki on partneri harjumused sind ärritama hakanud ja sa ei tunne end tema seltskonnas enam mugavalt, siis tõenäoliselt ei taha sa vähemalt alateadlikult seal suhtes enam olla.

Kui sulle tõepoolest keegi väga meeldib ja sa siiralt tahad temaga koos olla, siis tunduvad tema harjumused ja veidrused pigem naljakad, mitte niivõrd ärritavad. Ja see tegelikult näitabki väga selgelt, kas sa oled armunud või mitte.

3. Sa unistad pidevalt

Kui unistad paremast tulevikust või teisest partnerist, siis on see häirekell, et sa püsid praeguse partneri kõrval vaid seetõttu, et sa kardad üksi olla. Unistades mõtleme me muuhulgas sellistele asjadele, mida me tahaks parandada või millest sooviksime üldse vabandega, et tõeliselt õnnelik olla.

Miks me üldse unistame? Tõenäoliselt seetõttu, et me ei ole reaalsuses oma elu või partneriga rahul. Unistades me põhimõtteliselt põgeneme selle eest, mida me ei ole võimelised tegema – näiteks oma partnerit maha jätma ja edasi liikuma. Sa pead aru saama, et pole mõtet paratamatust edasi lükata.

4. Sa ei suuda ennast vallalisena ette kujutada

Mis on esimene asi, mis sulle pähe tuleb, kui mõtled oma partnerist lahkuminekule? Kas see on üksilduse tunne või vabadustunne? Kui esimene variant, siis võib see taaskord olla märk, et sa oled suhtes seetõttu, et sa ei taha ennast üksildasena tunda. Teine indikaator on see, kui sind hirmutab mõte uuesti kohtingumaailma sukeldumisest.

5. Sa proovid oma partnerit iga hinna eest muuta

See on täiesti normaalne, et sa ei ole oma partneriga 100 protsenti rahul, kuid see ei ole okei, kui sa püüad teda kõigest väest muuta. Kui sa seda teed, siis tähendab see, et sa ei taha teda. Sa tahad mingisugust teist versiooni temast, millel pole midagi pistmist sellega, milline ta tegelikult on.

Sa tahad teist inimest. Keda sellist, kes täidaks kõik kriteeriumid ja teeks su õnnelikuks – sest ilmselgelt ei ole sa oma praeguse partneriga õnnelik. Selle asemel, et oma partnerit muuta, peaksid sa muutma oma vaatenurka antud situatsioonile, kus sa hetkel oled.

6. Sa ei naudi iseenda seltskonda

Kas sa tunned ennast üksi olles äärmiselt üksildasena? Kas sinu jaoks on raske nautida omaenese seltskonda? Kui jah, siis see võib järjekordselt tähendada seda, et sa oled oma partneriga lihtsalt seetõttu, et kardad üksinda edasi minna.

Kui sa ei naudi iseenda seltskonda, siis see tähendab, et sa kas kardad või sa lihtsalt ei tea, kuidas omapäi olla. Sulle tundub, et kergem tee on jääda suhtesse (isegi halba), kui sealt end vabaks murda.