Märgid, et sa ei ole valmis oma eksiga sõber olema

On sinus mingi osa, mis loodab, et sõprusest saab taas armulugu? Kui sõprus on kattevari edasistele kavatsustele (või lootusele), ei tasu sõprusega üldse algust teha.

Vaadata enda endist armastust uusi suhteid loomas võib olla väga raske. Kui tunned, et see tekitab sinus ängi ja armukadedust, ei maksa veel sõprust suruda. See, et su eks edasi liigub, juhtub varem või hiljem. Sa ei taha olla armukade sõber, kirjutab EliteDaily.