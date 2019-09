Uus trend: lahus magamine

Igale inimesele on hea ja terve uni tähtis. Kui ei saa korralikult magada, siis hakkab see pikapeale elukvaliteeti tugevasti halvemuse suunas mõjutama.

Ameerika vooditootja läbiviidud küsitlusest selgus, et ligi 3000 küsitletust rääkis juba 30 protsenti eraldi magamisvõimalustest ja plaanist seda teha. Kui paljude jaoks kuulub koosmagamine ühes voodis suhte juurde, siis puudutatud paarid näevad seda asja hoopis teisiti. 2016. aastal tehtud uuringust ilmnes, et une- ja suhteprobleemid tulevad reeglina pinnale üheaegselt.

Lisaks on ka tõenäosus, et partner, kes magas öise segamise tõttu kehvasti, on järgmisel päeval rohkem ärritunud ja see võib omakorda esile kutsuda konflikti.