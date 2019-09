Lihtne ja tõhus: tulud saad kontrolli alla kolme päeva reeglit järgides

Greenpeace korraldas 2017. aastal globaalse uuringu, mille tulemused näitasid, et 60 protsenti vastanutest omavad rohkem rõivaid ja aksessuaare kui nad kunagi kanda jõuavad. Tuleb ju tuttav ette, et kuu lõpus on raha otsas, riidekapp on riideid täis, kuid selga pole ikka mitte midagi panna?

Paljud vastanutest leidsid, et nad kulutavad rohkem raha, kui nad endale lubada saavad. Samuti selgus uuringust, et peamisteks mõjutajateks, miks inimesed ostavad üha rohkem, on sotsiaalmeedia ja poodide allahindlused, vahendab Laenukool.

Küsitluse tulemusi analüüsides selgus ka, et need, kes kasutavad sotsiaalvõrgustikke (Facebook, Instagram jne), ostavad märkimisväärselt rohkem kui need, kes sotsiaalvõrgustikes aega ei veeda.

Uuringust selgus veel, et enamusele on ostlemine hea vahend stressi maandamiseks. Tegemist on mõnes mõttes aga nõiaringiga, sest kulutatud suuremad summad tekitavad jälle omakorda uut stressi, kui kuu lõpus raha napib. Sedasi siis kuust kuusse. Samas koguneb riidekappi korralik kogus rõivaid, mis on üsna kehv rahapaigutus. Läbi aastate on kiirmoekettide käibed mitmekordistunud.

Vastajatelt küsiti ka seda, kuidas nad end pärast ostlemist tunnevad. Üle 60 protsendi sakslastest tunnevad end väsinult ja tüdinult, kuid ometi teevad seda üha uuesti ja uuesti.

Uuringu tulemused näitasid ka seda, et rõõm shoppamisest kestab 8 protsendil vastanutest vaid mõne hetke, 24 protsendil pool päeva, 33 protsendil juhtudest ühe päeva. Veerandil vastanutest kaks-kolm päeva ja vaid 10 protsenti leidis, et see on neli päeva või enam.

Kuidas aga nüüd sellest nõiaringist vabaneda?

Üheks lahenduseks on kolme-päeva-reegel, mille põhimõte on ülilihtne – lõpeta ebavajalike asjade spontaanne ostmine.

Ära osta asju, mis meeldivad kohe, vaid esita endale järgneval kolmel päeval küsimus: «Kas mul on seda asja väga tarvis?» Juhul, kui ka pärast kolme päeva oled veendunud, et see on väga vajalik ja oma hinda väärt, siis mine ja soorita ost. On üsna tavaline, et asi ununeb juba järgmisesse poodi sisse astudes. Pealegi ei pruugi see asi homme enam üldse meelde tulla.