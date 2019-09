Maailmaränduri jälgedes seiklema!

Chimborazo vulkaan Ecuadoris: lähim punkt päikesele

Chimborazo vulkaan asub Ecuadori keskosas, umbes 50 kilomeetri kaugusel Riobamba linnast. 6263 meetrisena on tegu Ecuadori kõrgeima mäega. Kuna Chimborazo asub ekvaatorile väga lähedal, on tegemist lähima punktiga päikesele, tehes silmad ette ka kuulsale Mount Everestile. Niisiis tuleks varuda palju päiksekreemi ja võib-olla ka lisaks hapnikuballoon. Okei, ehk nii hull asi ei ole, aga siiski on 5000–6000 meetri kõrgusel õhk väga hõre ja igasugune füüsiline tegevus palju raskem. Otse meretasemel asuvast Eestist Chimborazot külastada pole väga mõistlik. Oleks soovitatav mõned päevad enne veeta näiteks umbes 2000 meetri kõrgusel asuvas Banose linnas, mis on Chimborazole väga lähedal, et harjuda vaikselt suuremate kõrgustega. Vulkaani ümbritsev maastik on väga Marsi sarnane ja kuna tegemist on mitteaktiivse vulkaaniga, pole ka erilist ohtu laava alla mattuda. Kaasa tuleks võtta soojad riided, sest temperatuurid langevad tihti miinusesse ja olenevalt aastaajast võib ka märjaks saada.