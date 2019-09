Murrang moes: milleks olla ori?

Moes on omad loogikad. Kui kuhjata kokku kõike ja külluses, õnnestub segapuntrasse peita ka suvalist, ebakvaliteetset ja kandjale sobimatut. Mida puhtam on pilt, seda karmimalt lajatab tõde. Kuid seda rohkem vaikset võimu on ka õnnestunud tervikus. Sa paned end maksma ilma värvi, lärmi ja paljastusteta – milline tänapäeva naine seda ei sooviks?

Minimalism on halastamatu! Istuvus, kvaliteet ja proportsioonid – kõigega tuleb panna kümnesse. See selgitab, miks pole kuigi palju neid moeloojaid, kes armastavad selle keeruka väljakutsega silmitsi seista. Arter tutvustab mõnd väljapaistvamat neist.

Ajatu kirg

«Ajatu stiil on alati mu tohutu kirg,» ütleb üks Eesti esiminimaliste, Kuldnõelaga pärjatud Piret Ilves. «Muide, ma ei tee ka oma loomingus enam kollektsioone, vaid aeg-ajalt loon mõne uue mudeli ja samas hoian juba loodud head mudelid tootevalikus.»

Ilvese sõnul on ka moetarbijad hakanud aru saama, kuidas kiirmoeäri kasutab neid armutult ära, ega soovi enam kaasa mängida. «Tihtipeale küsitakse uusima kauba eest kõrget hinda, aga samas on sooduspakkumine samale tootele varrukast võtta. Kodus on kapid täis hilpe, mis tunnetuslikult alles olid moes, aga tegelikkuses nagu enam ei ole ka. Miski nagu ei klapi. Milleks olla moesüsteemi ori?»

Kandja esikohale

August on moemärgina tegutsenud viis aastat ja pälvinud nii kohalike minimalistide imetlust kui ka rahvusvahelist tähelepanu. Püsiv stiil on ajatu, põhjamaiselt puhas esteetika. Disainer Äli Kargoja sõnul oli seekord sihiks luua šikk, sensuaalne ja mugav tervik liikuva elustiiliga naisele. «Soovisin ühendada sportlikud lõiked õhulisusega...

Loominguline minimalism

Eve Hanson on üks omanäolisemaid minimaliste Eesti moes. Kahe Kuldnõelaga tunnustatud ja mitmele tugevale brändile tuule tiibadesse andnud ere talent tegutseb nüüd omanimelise märgi all. Ja mis on Eve eripära – ta julgeb mängida ja üle piiride katsetada, kartmata minimalismi maitseesteetikast välja pudeneda.

«Arvan, et kiired trendid on läinud liiga kiireks....

