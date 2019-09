Aleksandr Popov. Tohlakast turvamehel siin päikese all ikka kohta ei tohiks olla!

Ja tõsi ta ju on, et lisaks isikutevahelisele suhtlusele ahistame me üksteist ka kategooriate tasandil. Jagame me ju suure hoolega haridusasutusi, avaliku elu tegelasi ja söögikohtasid peensustesse langevatesse edetabelitesse, et saaks võimalikult selge pildi sellest kuhu, kellega ja millisel arengutasemel minna. Aeg on küps hakata pidama ka turvareitinguid.