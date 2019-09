See trikk leevendab tundlikke hambaid

Kuum supp, külm jäätis või tuuletõmme — ükski neist ei meeldi tundlikele hammastele. Torkavat valu, mis läbistab välgunoolena keha, on meist enamikule tuttav. Selle põhjuseks on paljastunud hambakaelad, mis tekivad sageli vale hambapesu tagajärjel. Ennetamiseks soovitab Freundin head võtet.

Kas sa oled proovinud vahelduseks kõiki igapäevategevusi mitte oma juhtkäe, vaid teise käega teha? Polegi nii lihtne! Aga just nii tuleks hambaid pesta. Võta täna õhtul hambahari teise kätte ja proovi ära. Seega kui oled paremakäeline, pese hambaid vasaku käega ja vastupidi. Tõsi, alguses vajab asi harjutamist, kuid kõige tähtsam on see, et «vale» käega survestad sa hambaid vähem. Lisaks sellele puhastad sa neid automaatselt aeglasemini ja säästad igemeid, mida liiga jõuline puhastamine lükkab allapoole ja niimoodi sillutabki teed paljastunud hambakaeltele.