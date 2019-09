Uuring paljastas, millised linnad on Z-generatsioonile elamiseks kõige paremad – Tallinn nende hulgas pole

Uuringu tarbeks vaadeldi erinevaid maailma linnu, et kindlaks teha, kuhu neil aastatel ülikooli lõpetavad noored võiksid edasi elama ja töötama suunduda. Tegemist on põlvkonnaga, kes peab rinda pistma globaalsete kriisidega nagu näiteks kliimamuutused. Samas peavad need digitaalselt ühendatud noored kohanema ka maailmaga, kus tehisintellekt hakkab aina enam inimesi asendama. Nii peavad Z-generatsiooni esindajad omandama pidevalt uusi oskusi, et konkurentsis püsida. Uuring püüdis välja tuua, millised linnad sobivad selliste väljakutsete vastuvõtmiseks kõige paremini.

«Me võtsime uuringus väärtuspõhise lähenemise,» selgitab uuringu korraldanud Nestpick.comi asutaja Ömer Kücükdere. «Nii vaatlesime me, millised linnad kogu maailmas suudavad kõige paremini mõista, esindada ja kehastada neid põhimõtteid, mida Z-generatsioon hindab.»

Tallinn jääb isuäratavate linnade edetabelis üsna tagaotsa

Huvitaval kombel selgus, et kuigi õhus on Brexiti ebakindlust sisendav vari ning London on ka väga kallis koht elamiseks, leidis uuring siiski, et just Suurbritannia pealinn on selles tabelis esikohal. «Nael on languses ning London on suutnud tõestada, et nad on digitaliseerumise, meelelahutuse, maailmaparandamise ja äri koha pealt esirinnas. Brexit või ei – Londonil on tugev vundament, et pikaajaliselt Z-generatsiooni ligi tõmmata.»

Uuringu tarbeks valiti välja prominentsed rahvusvahelised linnad, mis on olnud populaarsed sihtkohad töötamiseks ning hariduse omandamiseks. Kokku analüüsiti 110 linna, mille kvaliteeti mõõdeti mitmel skaalal. Kõigepealt vaadati, kui digitaalselt arenenud linnaga on tegu. Seejärel vaadeldi, kuivõrd toetab linn Z-generatsioonile olulisi väärtusi nagu sotsiaalne võrdsus, multikultuursus ja pühendumine kliimamuutuste peatamisele. Oluline oli ka meelelahutuslik pool: kui palju on e-mänguüritusi ja kontserte? Ärilise külje pealt võeti kaalumisele, kuivõrd linn toetab ettevõtjaid, kui palju ettevõtteid linnas asub ning kui palju on saadaval ühistööpindu.

Tallinn jäi lõppraportis üsna nõrgale 62. kohale 110st. Kõige madalamalt skoorisime me multikultuursuse (46,68/100), sotsiaalse ettevõtluse (43,28), tehisintellekti (37,67) digitaalse hariduse (26,34) ja e-mängude (2,05) vallas. Hästi on meil aga digitaalse turvalisuse (90.08) ja õigusega protestida (96,1), samuti on äri ajamine siin küllaltki taskukohane (83,89). Kokku saime me sajast võimalikust punktist 61,07.

Meile lähedastest linnadest sai Varssavi 83., Krakov 84., Moskva 94. ja Peterburi 100. koha. Viimasele kohale jäi Nigeeria pealinn Lagos.

15 parimat linna Z-generatsioonile