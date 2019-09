Algab festivale, kokkamist ja häid maitseid täis Eesti toidu kuu

«Septembris on eestlaste toidulaud kohaliku ja värske toidu poolest kõige külluslikum ning seda tuleb väärikalt tähistada. Eesti toidu kuu on sündmus, mis on suunatud nii tavainimestele, tootjatele, töötlejatele, kauplejatele, kokkadele kui ka haridusasutustele. Eesti toit on kõigi jaoks oluline, see on osa meie rahvuskultuurist,» sõnas maaeluminister Mart Järvik.