Enamik afääre saab alguse just neist 4 kohast

Enamasti puutub igaüks kokku kõrvalsuhetega. Tavaliselt jääb liigagi hästi meelde see valu, kui su partner on petmise tee valinud. Aga ka vastupidi — vähemasti sama tugevad on su enda lõbujanused ja keelatud tunded, kui alustad ise afääriga, kirjutab Freundin.

Ka meie ümber näib olevat üha enam paare, kes on kokku puutunud petmise teemaga. Kus aga üldse saavad inimesed üksteisega tuttavaks, kes on küll suhtes, kuid hüppavad sellegipoolest pea ees tundmatusse? Suhteekspert Debra Macleod nimetab neli kohta, kus algab puht statistilises plaanis enamik suhteid.

1. Kontoris

Seda polnud raske ennustada: töökohas veedetakse palju aega koos ja ka vestlusteemad on ühised. Peaaegu märkamatult muutuvad mees ja naine üha lähedasemaks, kuni algne sümpaatia — näiteks ettevõtte peol — lõpeb puhta lusti ja lõbuga.

Macleod ütleb selle kohta: «Kontor on koht, kuhu me läheme hommikuti värskelt meigituna ja soengus ning näitame end oma parimast küljest.» Ühine loovus ja samade eesmärkide järgimine soodustab veelgi suuremat huvi teineteise suhtes.

2. Jõusaalis

Ka siin on ühised huvid esiplaanil: inimesed, kes käivad pidevalt jõusaalis, on huvitatud liikumisest, tervislikust toitumisest ja kehalisest vormisolekust. See mitte ainult ei ühenda, vaid võib ka väga ligitõmbav olla. Eriti sageli algavad Macleodi sõnul suhted jõusaalis treenerite ja nende klientide vahel, kuna sportlike edusammudega kaasneb ka emotsionaalne side.

3. Sotsiaalmeedia kanalitel

Kas värskendasid Facebookis tutvust mõne vana koolikaaslase või muu tuttavaga endistest aegadest? See on parim koht afääriks, ütleb Macleod. Lõpuks seob ju ühine minevik, mis pakub alustuseks küllaldaselt kõneainet. Mehed ja naised, kes alustavad siin oma afääriga, küsivad endalt ka: «Mis oleks juhtunud, kui me juba tookord ...!?»

4. Sõpraderingis

Kui sõpruskond on inimese juba üle vaadanud ja ta heaks kiitnud, on ka usaldus kiirem tulema. Pole siis ime, et paljude afääride esmakontakt saab alguse sõprade või sõprade sõprade kaudu.