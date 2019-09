«Pilvede all» uus hooaeg: kelle suudab Siiri oma võrku püüda?

Kui punapäine Siiri on nagu tuli, siis Kertu tema kõrval mõjub justkui külm vesi, mis liiga suureks paisuvaid leeke peab taltsutama. Kuid see pole lihtne ülesanne, sest Siiri ei löö armastust otsides millegi ees kõhklema. Kas tema käitumine või valikud ka kellegi tundeid riivavad, pole Siiri jaoks üldse oluline. Nii juhtubki, et Kertu ja Siiri vahel tekivad olukorrad, kus hoopis Valteril tuleb olla tasakaalustavaks jõuks ning naiste tülisid lepitada.