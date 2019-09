Video! Leidsime üles lätlase, kel päriselt ongi kuus varvast!

Marija töötab Valmiera seikluspargis ja ütleb, et tema omapärane jalaehitus polegi tegelikult nii harukordne.

«Olen arstidelt kuulnud ja netist juurde lugenud, et tegu polegi väga haruldase anomaaliaga ja selle nimi on polüdaktüülia,» selgitab vahva tüdruk. «Arstid ütlesid juba ammu, et muretsemiseks pole põhjust. Wikipedias on kirjas, et midagi sellist on sõrmede või varvastega ühel inimesel 500-st. Ei usu siiski, et nii sageli, sest ma pole kedagi teist sama omapäraga kohanud.»

«Mul avaldub see õnneks niisugusel kujul, et esmapilgul polegi aru saada, et midagi valesti oleks,» muheleb aktiivne neiu. «Kõik on täiesti sümmeetriline. Paljudel polüdaktülistidel on sõrmed või varbad üsna õnnetult paigutunud. Räägitakse, et tegu on geneetilise ja päritava nähtusega, aga minu vanematel või teistel sugulastel seda pole.»

Marija ütleb, et lisavarvas pole talle kunagi ebamugavusi põhjustanud ning et paljud tuttavad isegi ei tea, et tal varbaid rohkem on. Ka pole ta kogenud narrimist, kuna kandis noorena selliseid sandaale, kust varbad hästi välja ei paistnud. Nüüd aga kannab ta julgelt ka teistsuguseid ja paljastavamaid jalanõusid. Oma eripära tõttu on tüdruku jalg varvaste osast natuke laiem, kuid kuna tal on üsna väike jalanumber, siis pole veel ka kingade leidmisega probleeme tekkinud.