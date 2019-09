Psühholoog Karmen Palts: miks sa näed elus ainult inetusi, räpasust ja salasepitsusi?

Kui süütud kannatavad

Kõigel kirjutatul/kõneldul, eriti negatiivse kuvandiga lugudel, kipub olema omadus hakata elama oma elu...

On ilmne, et igas kirjutatud või räägitud loos kajastatud negatiivsus kandub üle paljudele neilegi, keda antud loos tegelikult ei nimetata. Näiteks mingis hooldekodus aset leidnud ebameeldivused mõjutavad (hirmutavad, muudavaks ärevaks) ka paljusid, kellede lähedased on kusagil mujal hooldekodus.

Või näiteks leetrite ja vaktsineerimise teemal kirjutatud lugu hirmutas mitmeidki lapsevanemaid, kes küsisid, kas ka tema lapse rühmas on selliseid lapsi ja kas ka tema laps võib olla ohustatud.

Kirjutades kellestki nimeliselt ja just negatiivses võtmes, kahjustatakse seeläbi ka selle inimese lapsi, vanemaid, kaaslasi. Aga nemad ei ole ju antud kirjatüki tegelased ja nemad ei ole tõenäoliselt ka süüdi neis asjades, millest kirjutati.

Võib juhtuda nii, et ühele lugejale jääb meelde asutus, millest halvasti kirjutati, teine lugeja aga kannab selle mittemeeldiva informatsiooni edasi kogu teemale (ja seetõttu ka kõikidele teistele samalaadsetele asutustele). Ehk siis negatiivses toonis, võib-olla ka kirjutaja isiklikest hoiakutest kantud lugu tekitab tõenäoliselt rohkem kahju kui kasu, sest kannatavad nn süütud inimesed, kõrvalseisjad, ja kannatab ka kirjutaja või ütleja ise (kui mitte otseselt, siis kaudselt läbi halvustavate arvamuste).

Võime küsida, kas inimene, kes kirjutab mingi loo, kommenteerib kedagi/midagi või avaldab suuliselt oma negatiivseid seisukohti, on ka tegelikult negatiivne, üdini pahatahtlik ja kogu maailmas pettunud. Või on see lihtsalt sel hetkel nii?

Probleemid on elu ilu osa

Elus ongi palju suuri ja väikeseid probleeme ning elamise ilu ja võlu on mingil määral seotud nende probleemide lahendamisega. Iga inimese jaoks on ka probleemi suurus erinev – mõnele on probleemiks haiget tegev puusaliiges või kehva lugemisoskusega lapsuke, teise puhul võib endast probleemi kujutada ka murdunud sõrmeküüs või halvasti istuv kostüüm, kolmanda jaoks aga puudu olev rahasumma, millega elektriarve ära maksta.

Aga näiteks sotsiaalmeediasse oma esimesest emotsioonist lähtudes kirjutades ja arvamust avaldades ei mõelda just sageli, kas ollakse antud teemal ka eksperdid, kas kirjutama ajendab soov midagi paremaks muuta, kätte maksta, kellelegi «ära teha» … või lihtsalt oma paha tuju välja elada. Või mis veelgi hullem – näidata, et mina võin ja julgen ja olen seega ehk kellestki parem.

Hinnanguid kipume me andma kergekäeliselt, mõtlemata sellele, millised tagajärjed võivad olla sõnadel. Mõtlemata, et lausutugi on eeskuju. Näiteks kui kodus lapse ees öelda kellegi kohta loll, usubki laps, et tema tark ema või isa teab, et just nii see on. Nõnda kasvatame – sageli tahtmatult – ka oma lähedastes pahatahtlikkust ja negatiivseid hoiakuid ümbritsevate inimeste suhtes.

Ehk peaks igaüks meist astuma vahel peegli ette ja endale otsa vaadates küsima: mis on see, mida ma oma elult ootan ja mis asjad need on, mis on mind teinud selliseks, et ma ei näe enam milleski ilu ja head, vaid näengi üksnes räpasust, inetusi, salasepitsusi ja õelust ning seepärast end negatiivselt väljendangi.

Ja kui sellest ka ei piisa, siis otsi keegi, kes on erapooletu, kellega saad rääkida ja arutleda, kes aitab ehk märgata, kust ja miks tuleb sinu negatiivsus. Kelle toel ja abil saaksid kild-killu haaval taas kokku korjata endas peituva positiivsuse.

Pea meeles, et sõbrad ja lähedased tahavad, et sul oleks hea olla, ja seetõttu ei pruugi nad alati olla objektiivsed ja nn neutraalsed kuulajad ning nõuandjad. Seepärast võib näiteks vaid üks kohtumine psühholoogiga aidata elu positiivsemale kursile suunata.

Juuli alguses, kui selle loo esmaseid mõtteid paberile panin, külastasin oma 85-aastast tädi. Küsimusele «Kuidas sul läheb?» vastas ta nii: «Hästi, kuigi kogu aeg võiks millegi pärast vinguda ja haliseda, aga ma ei tee seda – äkki suren ära ja siis te kõik mõtletegi, et oli see ikka üks vinguv tädike, kes ka teisi oma vingumisega hulluks ajas.»