Dagmar Lamp: armastus on õigustus igasuguseks jamaks

Mida kauem ma elan, seda rohkem on selle lause tõde mulle hinge lasunud. Ma olen liiga palju näinud naisi, kes lasevad endast üle kõndida, kes endast muudkui annavad ja annavad, ainult selleks, et järjekordselt tõdeda: mees pettis, mees tegi liiga, mees lõi, mees karjus, mees sõitis üle... «Aga ma ju armastan teda!»

Rääkisin hiljuti ühe tuttavaga sellest, miks meil on nii palju katkisi hingi. Miks me ei tea, mis päriselt on armastus? Miks me arvame, et armastus on see, kui peab valama verd, higi ja pisaraid? Miks me ei oska ära tunda, kui armastus muutub toksiliseks, kui meid toetav ja hindav partner muutub vägivaldseks? Kui lause «aga ma ju armastan» ei vasta tegelikult ammu tõele, vaid tegelikult oleme sattunud omaenda halva suhte pantvangiks?

Mulle meeldib öelda, et me kõik tuleme lapsepõlvest. See pole muidugi mingi uus või originaalne avastus, seda teooriat toetavad paljud psühholoogid ja inimhinge uurijad. Sidemed, mis me elus esimestena loome, jäävad meid eluks ajaks mõjutama. Kui me tuleme kodust, kus meid ei toetatud, kus meid kritiseeriti, kus meid füüsiliselt ja emotsionaalselt väärkoheldi, siis ei saagi meist kasvada terved ja mõradeta inimesed. Kuidas peaks laps, kelle isa on talle terve elu rääkinud, et ta pole suurt midagi väärt, et on paras sitaratas, üldse siis ära tundma, milline on õige armastus? Isa – kes peaks oma last tingimusteta armastama, ometi lapsele tingimusi seab ja teda aastate jooksul aina õõnestab – õpetabki ju oma lapsele, et ju siis armastus selline ongi.

Järelikult see ongi armastus: ole vait ja teeni edasi, ära jää ette, ohverda, ole hea tüdruk või hea poiss, ainult nii sind «armastatakse».

Ema, kes ütleb, et aktsepteeritud on ainult laps, kes ei avalda arvamust, kes ei tee häält, kes surub alla oma soovid, tunded ja mõtted, sest need on täiskasvanutele ebamugavad, õpetabki oma last olema allaheitlik. Järelikult see ongi armastus: ole vait ja teeni edasi, ära jää ette, ohverda, ole hea tüdruk või hea poiss, ainult nii sind «armastatakse».

Ometi on mul palju tuttavaid, kes suudavad oma lastele praegu olla suurepärased vanemad, seda ka hoolimata sellest, et nad tulevad kodudest, kus eluterveid mustreid suhete vallas just suurel hulgal ette näidata polnud. Kuidagi on nad õppinud ja arenenud, osanud oma mõrad lappida ning otsustanud, et nende pere muster lõppeb selle põlvkonnaga. Neid mustreid enam edasi ei kanta.