Ettevaatust! See võib olla kõigi sinu suhete purunemise põhjuseks

Miks me mõtleme üle? Tegu on lihtsalt paranoiaga, mis tuleneb olukorrast, mis juhtus kellegi teisega. Ülemõtlemine tuleneb pea alati suhetest kellegi teisega. Harva mõtleb inimene enda tegude üle nõnda pingsalt, mis pole kellegi teisega seotud.

Tegu on tegelikult puhtakujulise kontrolliga. Sinu silmarõõm ei kirjuta järsku enam sulle nii agaralt. Hakkad peas läbi mõtlema iga teie vestlust, et leida märke, kus midagi muutuda võis. Usud, et kui sa selle välja nuputad, suudad sa seda parandada. Tõde on, et tõenäoliselt ei saa sa kunagi teada, miks keegi sinuga ei klappinud. Isegi, kui see oli midagi, mida sa ütlesid, pole seda võimalik parandada.