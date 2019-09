Psühholoogia: ainult see, kes elab selle mõtte järgi, on uueks suhteks valmis

Psühholoogide sõnul on see mõte vajalik, et saaks jälle täie jõuga uut suhet alustada. Nimelt tuleb endale kinnistada mõtet, et veedad terve oma ülejäänud elu üksi.

«Siis on nii»

Jaa, sa lugesid õigesti! Esmapilgul võib küll troostitult kõlada, ent sellel on tõeliselt tähtis tagapõhi.

Mis tunne sind valdab, kui sul ei oleks kunagi enam ühtegi kindlat, püsivat suhet? Kui sul hakkab selle mõtte juures sees keerama, siis ei ole sa suure tõenäosusega emotsionaalselt millegi uue alustamiseks veel sugugi valmis. Alles siis, kui sind paneb mõte, et oled eluaeg vallaline, vaid ükskõikselt õlgu kehitama ja sa ütled endale «Siis on nii», oled sa tegelikult valmis uueks suhteks.

Põhjus on ilmne: kui sa suhtud üksielamisse ja -olemisse vabalt, siis oled sa emotsionaalselt tugev, iseendaga rahujalal, tead, mida tähendab enesearmastus ja kui tähtis on see sinu isiklikule heaolule.