Kas sina teadsid? Printsess Charlotte'i hakatakse koolis kutsuma just nii

Huvitav on asjaolu, et kuigi kuningliku perekonna fännid teavad tütarlast eelkõige printsess Charlotte'ina, siis koolis hakatakse teda kutsuma Charlotte Cambridge'iks. Sama lugu on ka printsessi venna prints George'iga, keda tuntakse koolis George Cambridge'ina, vahendab Hello.

Charlotte'i ema Kate Middleton on varasemalt avaldanud, et printsess ootab juba väga kooli minekut. Samuti on sõna võtnud koolidirektor Simon O'Malley, kes sõnas, et kool tervitab rõõmuga noort printsessi. «Me oleme rõõmsad, et Cambridge'i hertsog ja hertsoginna on otsustanud, et printsess Charlotte ühineb oma vanema venna, prints George'iga Thomas's Battersea koolis. Me ootame väga tema ja uute õpilaste tervitamist septembris.»