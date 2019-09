Narva-Jõesuud on Irena tõesti oma mälestusteraamatus meenutanud, lisades, et nad veetsid Johniga seal rannas hunnituid tunde kesk «võluvaid eestlasi». Samal päeval viis välisminister neid Eesti-Vene piiri vaatama, mis mõjus pahaendeliselt ja kurjakuulutavalt: «Punaarmee oli puhastanud umbes veerand miili eikellegimaad. Seal oli tohutult okastraati ning tihedalt asetsevad Nõukogude vaatluspostid. Tihedas männimetsas võis näha kollaseid laike, kus puud olid maha võetud, et teha ruumi kuulipildujate pesadele.»

Järgnev aasta muutis idast paistnud ähvarduse tõelisuseks. «1940.a. 16. juuni ööl äratati mind ühtäkki unest», on kirjutanud Irena, «viimasest sügavast unest, mida meil kõigil mõne järgmise kuu vältel õnnestus nautida. John helistas saatkonna kantseleist ja ütles, et nõukogude väed ületasid Läti ja Eesti piiri ning marsivad Riia ja Tallinna peale. Otsemaid helises uksekell ja sisse hakkas voorima meie Läti sõpru, kes tulid nõu ja abi paluma. Edaspidi ei saanud ükski öö hommikuks mõnd südant murdmata. Enamus neist olid antikommunistid, valikuvõimalusega põgenemine, surm või loomavagunis sõit Siberisse.» Irena ootas oma romantilises donkihhotluses mingit raevukat meeleheitlikku tegu või vastupanu, kuid pidi pettunult tõdema: «Võib-olla oli vaikivas saatusega leppimiseski mingi raskesti mõistetav kangelaslikkus.»

Kui Irena jäi Maria Laidoneriga nelja silma alla, ulatas viimane talle kingituseks kauni musta salli. Kui Irena siis oma ahastavaid tundeid väljendama hakkas, ütles Maria: «See maja, see aed on juba meie vangla, meid võidakse iga hetk küüditada. Aga teate, ma olen elanud täiel rinnal ja nii õnnelikult, ma olen mineviku eest nii tänulik, et pean leppima igasuguse tulevikuga, mis mulle osaks saab. Mul on mürk ihu ligi peidetud, sellest jagub meile mõlemale, ja kui elu, mis meid ees ootab, osutub talumatuks, siis on väljapääs lihtne.»