Mis harjutusi teha, kui sul on trenniks vaid üks minut?

See harjutus paneb töösse kõik sinu lihased. Seega on see multifunktsionaalne harjutus kohustuslik iga trenn. Alusta kätekõverduste asendist, käed õlgade all sirgelt. Sinu keha peaks moodustama ideaalse sirge peast jalgadeni. Pinguta kõhulihaseid ja tuharalihaseid, et tagada õige asend, kirjutab Women's Health.