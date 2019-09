3 olulist märki, et sa peaksid kohtinguäppidest pausi võtma:

3. Sa ei saa mitte kellegagi päriselus kokku

Kas ma olen millestki valesti aru saanud ja kohtingurakendused ei olegi mõeldud selleks, et sa saaksid rohkem kohtingutel käia? Kui sa kasutad kohtinguäppi nagu messenger'i ja lihtsalt kirjutad inimestega paar päeva või nädalat ning kunagi kokku ei saa, siis on mul sulle sõbralik soovitus – lae see äpp maha ja ära kuluta nende inimeste aega, kes on sinna reaalselt kaaslast otsima tulnud.

Antud punkti juures saab paralleele tõmmata esimese punktiga. Mõnikord järeldad sa juba ühe lause põhjal, et see inimene sulle ei meeldi. Vastaspool kirjutas: «Wow! Sa oled kõige kaunim inimene, keda ma siin kohanud olen!» ja südametest silmadega emotikon. Otsus on langetatud – igal juhul on tegemist naistemehega, kes kirjutab sama lauset igale tüdrukule. Sa isegi ei vaevu vastama, sest sina oled oma järelduse teinud. Jah, sinu arvamus võib vastata tõele... aga samal ajal ei pruugi ka! Võib-olla oledki just sina tema arvates kõige ilusam? Võib-olla ei tulnud ta parasjagu parema lause peale, kuid on tegelikult väga humoorikas kutt? Võib-olla veel mõni kolmas variant, aga sina ei saa seda teada, sest sa ei vaevunud temaga kohtuma, et teda paremini tundma õppida.

Sa ei saa hinnata inimese iseloomu puhtalt sõnumi põhjal, sest kirjasõna üksi ei anna aimu, kui vaimuka, teravmeelse, sarkastilise või siira isikuga tegemist on. Vabalt võib olla, et meeldivate sõnumite taga on ebameeldiv inimene ja vastupidi.

Sulle meeldib inimene, aga sa ei taha olla see, kes esimesena välja kutsub. Sul on terve list põhjuseid, millega ennast õigustada? Alustades sellest, et ta on mees.. ning lõpetades sellega, et sina kirjutasid esimese sõnumi ja nüüd on tema kord.

Aga jällegi, sa oled juba oma mugavustsoonist välja astunud. Kes selle tagajärjel kannatab, et järgmist sammu ei astuta? Sina!

Võib-olla on see tore esimene kohting, millest kujuneb püsisuhe? Võib-olla kestab see ainult mõne kuu või nädala? Võib-olla jääbki see üheks kohtinguks, mis ei arenenud üldse kuhugi edasi. Ükskõik, kui kaua see kestab või kuhu see areneb, sa kohtasid kedagi uut. Sa avasid ennast ja said juurde kontakte. Sa arendasid oma suhtlusoskust, mis tuleb kasuks pea igas valdkonnas. Lisaks õppisid sa rohkem selle kohta, millised on need omadused, mida sa potentsiaalse partneri puhul hindad.

Need äpid loodi eesmärgiga muuta kohtamas käimine efektiivsemaks ja kättesaadavamaks. Aga need saavad töötada ainult siis, kui mõlemad osapooled on tõepoolest saadaval. Seega, kui sa tunned, et sa ei suuda või ei taha seda tingimust täita, siis oleks ehk targem neist puhkus võtta?

Kui nende äppide kustutamine ei tule sinu jaoks siiski kõne alla, siis anna endale ometi võimalus armuda ja ära otsi põhjuseid, miks seda mitte teha.