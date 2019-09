Ettevaatust! Selle aasta üks võimsamaid magnettorme möllab just praegu

Praegune magnettorm on selle aasta tugevuselt teine – vaid maikuus mõõdeti veel tugevam torm, mis jõudis kolmanda tasemeni (viiest). Kuna päikesetuuled on seotud Päikesega, siis jõuavad need koos Päikesega 27 päeva pärast pöördelt tagasi. Seega on tõenäoline, et septembri lõpus, 27.-28. kuupäeva paiku kogeme taas midagi sarnast.