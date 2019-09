Uurimus: see on iga lahkumineku peamine põhjus

Lahkumineku põhjused on ju erinevd — vähemalt nii me oleme seni arvanud. Ühes pikemaajalises uurimuses leidsid aga teadlased, et kõik on ühe asja taga, vahendab Freundin.

40 aastat uuris psühholoog John Gottham oma tiimiga Seattle'i ülikoolis Ameerikas lahkuminekute põhjuseid. Tulemused olid üllatavad. Me teeme sagedasti ühe kindla vea: nimelt tülitsedes.

Lahkumineku peapõhjus: me tülitseme valesti

Gotthami sõnul on asi viisis, kuidas me stressiolukorras üksteisega suhtleme. Uuringust tuli välja, et kõige sagedasemad lahkumineku põhjused on põlastamine, kriitika, õigustused või ka partneri eiramine tüli ajal.

Sageli kuhjab tülitsedes üks osapool teise üle etteheidetega. Vaidluse ajal vallandub nii mõndagi, mis seni oli vaikselt kogunenud — alates pesemata nõudest kuni isegi ekskallima või nädalavahetuse vempude ja tempudeni. Dialoogi alustamise asemel tõmbub teine endasse ega ütle üldse midagi, et mitte olukorda veelgi hullemaks teha.

See aga on eksiarvamus. Partneri teadlik eiramine teeb olukorra veel halvemaks. On oodata kriitikarahet, nõutakse õigustust, halvimal juhul öeldakse asju, mida otsekohe kahetsetakse.

Jää tülitsedes rahulikuks