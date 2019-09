8 sõnumit, mida sa ei tohiks oma eksile saata

1. «Mul on väga-väga kahju.»

Pärast lahkuminekut oleme väga haavatavad ja kipume vabandama asjade pärast, mis ei olnud tingimata meie süü. Kui sul tõesti on midagi, mille pärast vabandada, tee seda. Kui mitte, muudad lihtsalt ennast haavatavaks ja koged suuremat südamevalu. Pea meeles, et kui oled juba oma vigade eest vabandanud, on suur tõenäosus, et tahad vabandada lihtsalt sellepärast, et saada ettekääne eksile kirjutamiseks.

2. «Miks sa mulle ei vasta?»

See pole ainult vinguv, vaid võib tunduda ka lämmatav. Te ei ole enam koos ja sellel on mingi põhjus. Ükskõik, kui väga sa ei tahaks oma eksi tegemistega kursis olla, ei ole tal kohustust sulle vastata.

3. «Mul on uus töö!»

Informatsiooni edastamine, mis su elus uut toimub, ei ole ilus juba sellepärast, et nii ei lase sa ka oma eksil edasi liikuda. Lisaks tähendab see, et otsid endiselt oma eksilt tunnustust, mida sa ei peaks pärast lahkuminekut tegema.

4. «Palju õnne sünnipäevaks!»

Eksperdid on ühel meelel, et eksile õnne soovimine on tihti algatuseks tõsisematele teemadele. Sa hakkad tema vastust nii või teisiti üle analüüsima, nii et parim on ennast valust säästa ja õnnesoov üldse teele panemata jätta.

5. Laulusõnad

Igal paaril on laule, mis on «nende laulud». Pärast lahkuminekut on neid raske kuulata, aga sa ei tohiks oma haavadele soola raputada ja eksile laulusõnu saata, isegi siis, kui see laul juhuslikult raadiost kõlas.

6. «Ma kohtasin kedagi.»

Pole midagi hullemat, kui katse muuta on eks sihilikult kadedaks. Lase sellest mõttest lahti ja keskendu uuele suhtele.

7. «Mäletad, kui ... ?»

Kui leinad suhet, on loomulik, et mõtled tagasi headele aegadele. See aga tähendab, et takistad edasi liikumist. Keskendu parem uute mälestuste loomisele, mis ei hõlma su eksi.

8. «Kuidas sul läheb?»