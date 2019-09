3 nippi, et olla iga päev pisut optimistlikum

Negatiivne hoiak on tavaliselt kaitserefleks. Sa proovid end valmistada ette pettumuseks, et see nõnda palju haiget ei teeks. Küll aga kui mõistad, et pettumused on elu osa ning reeglina ei tapa, siis õpid sellest kaitsepositsioonist lahti laskma. Negatiivsed mõtted hoiavad sinu enesetunnet ja enesekindlust all ning tegelikkuses ei aita sind.