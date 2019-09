Uus uuring: rukkileib on südamele ja soolele tervislik

Ida-Soome Ülikooli (UEF) teadlased tõestasid esimest korda, et rukkitainas leiduvad piimhappebakterid toetasid hiirte sooles tähtsa aminohappe moodustamist. Trimetüülglütsiinil, mida teatakse ka betaiinina, on nimelt eriti positiivne toime südamele: betaiinid vähendavad südameinfarkti riski, kuna hoiavad vedelikutaset nii sees- kui väljaspool rakke tasakaalus.

Ammu on teada, et sool mängib kehatalitlemises, inimese heaolu ja üldise tervisliku seisundi juures olulist rolli. Teadlaste sõnul olevat rukis optimaalne toit soolemikroobidele.

Rukis on klassikaline teraviljasort, mis on vitamiini- ja mineraalainerikas ning on tugeva maitsega. Rukist kasutatakse nii täistera-, segu- kui musta leiva tegemiseks. Selleks et tainas kerkiks, tuleb seda hapendada. Selleks kasutatakse jahu, vett, piimhappebaktereid ja pärmiseent. Biokeemilised reaktsioonid annavad soolele uue hoo sisse, kirjutab Vital.