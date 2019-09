Spetsialistid teevad puust ja punaseks: 18 sammu, kuidas lapsevanem saab õpetada last õppima ja õppimisest rõõmu tundma

Oskus koolis õppida ei ole kaasasündinud, vaid areneb elu jooksul. Ühest küljest tähendab see, et pole olemas «halbu õppijaid», sest igaüks meist saab oma õppimisoskust arendada, oma aju parimal võimalikul viisil kasutama õppida. Teisalt tähendab see ka, et me ei saa eeldada, et laps oma õppimise korraldamisega kodus kohe alguses üksi hakkama saaks.