Koleerikud: kuidas kõige paremini agressiivsete inimestega toime tulla?

Alandavad märkused, kiusamine, pealtnäha juhuslik, kuid valus otsajooksmine koridoris või räuskamine on kõik agressiivse käitumise vormideks. Kuid mida teha, kui kolleeg endast täiesti välja läheb? Ja kuidas iseenda viha ning frustratsiooniga toime tulla?

Fit For Fun annab 5 nõuannet, kuidas koleerikutega toime tulla:

Rusikareegel: ära võta kolleegi ega ülemuse viha isiklikult. Teadvusta endale, et kui su vastaspool on vihane, siis on tal kindel käitumismuster ja ta ei suuda enam sellest välja murda.