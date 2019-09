5 viga, mis muudavad ainevahetuse aeglasemaks

1. Kofeiinivaba kohvi joomine

Kofeiin ergutab kesknärvisüsteemi, mille kaudu ergutatakse ka ainevahetust. Kui jood kofeiinivaba kohvi, siis seda efekti pole. Seepärast tasub valida kas kofeiini sisaldav kohv või tee, näiteks matcha.

2. Süsivesikud hommikusöögiks

Olgu hommikusöök esimene samm, kuidas ainevahetus tööle panna. Hommikusöögi puhul on oluline meeles pidada, et süsivesikurikas toit aeglustab ainevahetust. Lisa einele hoopis 20 g proteiini, süües näiteks Kreeka jogurtit.

3. Ei söö peale trenni midagi

Ainult sel põhjusel, et sa pole pärast trenni näljane, ei tähenda, et tuleks väiksesest vahepalast loobuda. Pigem on vastupidi: pärast trenni tuleb igal juhul midagi süüa, et lihasmassi kasvatada. Eelistada tasub toite, mis sisaldavad palju valku, et varustada lihaseid kõigega, mida neil vaja.

4. Magad nädalavahetusel välja

Ei ole midagi paremat kui nädalavahetusel end välja puhata. Ainevahetus nii ei arva ja see toob talle rohkem kahju kui kasu. Ta on harjunud nädalarütmiga ja on seega tasakaalust väljas.

5. Märkad liiga hilja, et pole piisavalt vett joonud