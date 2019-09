Oled vaba ja vallaline? Karvane armulugu ootab osalejaid

Uus lustakas suhtesaade «Karvased kosilased» toob kohtingutesse üllatusi ja huumorit. Igas osas tuleb ühel võluval vallalisel valida endale partner kahe kosilase vahel. Kohtingusaate muudab põnevaks ja naljakaks asjaolu, et mõlemad kosilased kannavad loomakostüüme ja neiul või noormehel, kes endale kaaslast otsib, tuleb oma valik teha partneri välimust nägemata. «Karvased kosilased» on uus suhtesaate formaat, mis tõestab, et armastus ei küsi nägu, vanust ega sugu. Saadet juhib armastatud telenägu Hanna Martinson.