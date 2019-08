Selle geniaalse trikiga saab määrdunud dušikardina jälle puhtaks

Kas teadsid, et dušikardina võib vabalt visata pesumasinasse ja kardin näeb välja nagu uus?

Seevastu, kui sulle tundub, et on juba lootusetult hilja ja (enamasti roosakas) hallitus katab kardinat, ei pea viimast siiski ära viskama, kirjutab Freundin. Selleks, et kõik mikroobid ja plekid välja saada, tuleb seda õigesti pesta.