Veedad nädalavahetuse perega? Proovi neid tegevusi

Prindi välja lehed, kus igas bingo kastis on kirjeldus, näiteks «kellel on tätoveering?» või «kelle lemmiktoit on sushi?». Mängijad peavad iga kirjelduse juurde leidma vähemalt ühe perekonnaliikme nime. Mäng lõppeb siis, kui kõik on bingo kätte saanud.