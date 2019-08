6 tõde armastusest, millest ainult alfanaised aru saavad

1. Mitte kõik, keda kohtad, ei oska sind armastada

Alfanaised ei kingi oma südant kergesti ja kui kingivadki, siis teavad nad, et ei pruugi kogeda vastuarmastust. Nad teavad, et armastuse kogemiseks tuleb ennast avada. Jah, ka nende kogemus võib lõppeda südamevaluga, aga nad arvestavad sellega. Elus tuleb kõike kogeda ja südamevalu on vältimatu osa teekonnast, mis kunagi lõppeb «härra õigega». Head asjad lihtsalt võtavad aega.

2. Esmalt tuleb väärtustada iseennast

Kui oled teadlik oma potentsiaalist, intelligentsusest ja ilust, oskad valida endale parima kaaslase, sest sa ei ole nõus vähemaga leppima. Alfanaised teavad, et parima mehe leidmiseks tuleb esmalt iseennast austada.

3. Isekus ei ole alati halb

Alfanaised teavad, et kui sulle ei meeldi, kuidas sind koheldakse, tuleb rääkida. Kui sul on kellegagi probleem, tuleb see lahendada. Nad ei ole ülbed ega ebaviisakad, aga nad teavad, et vahel tuleb välja öelda, kuidas asjad on.

4. Armastuse kogemiseks tuleb ise õppida armastama

Kõik on väga lihtne: kui sa tahad, et sind armastataks, pead sa ka ise õppima teisi armastama. Sa ei saa olla eemalolev ja loota, et sind ootab muinasjutt. Armastus on kahesuunaline tänav.

5. Tõeline armastus nõuab tööd

Alfanaised teavad, et tõeline armastus ei koputa lihtsalt niisama uksele, vaid see nõuab aega, kannatust ja pidevat tähelepanu. Armastuse eest tuleb hoolitseda, et sellest võiks kasvada midagi suurt.

6. Enne kaaslasele pühendumist tuleb pühenduda iseendale