31. augustil saab 22 aastat sellest päevast, kui printsess Diana autoavariis oma elu kaotas. Ja olgugi, et sellest traagilisest sündmusest on möödas juba enam kui kaks kümnendit, ei ole inimesed teda unustanud. Selle ehedaks tõestuseks on kasvõi hiljutine Pariisi Vogue fotosessioon, kus modell Hailey Baldwin kandis riietust, mis oli inspireeritud just printsess Diana stiilist.