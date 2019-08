Allavõtmine: 4 nippi, kuidas harjutada end uue toitumiskavaga

Kui tihti on sul üleminek uuele toitumiskavale metsa läinud? Kahtlused ja kartused, et nagunii ei pea vastu, aga ka etteheited iseendale üksnes pidurdavad.

Kui mõtled terve päeva vaid sellele, mida sa EI tohi, siis on see lihtsalt kurnav. Su keha hakkab vastureaktsioonina endast juba varsti näljaatakkidega märku andma (eriti kiirdieetide puhul). Sellega, et sina oma keha sellisel määral survestad, teeb tema omakorda sinu elu raskeks.

Stressirohke argipäev ei jäta sageli söömiseks aega. Selles aga iva just ongi: see aeg tuleb leida. Kui su eesmärgiks on kaalu langetada, siis on ülitähtis aeg maha võtta ja tähelepanelikult süüa. Proovi endale see külge harjutada: söö aeglasemalt, tunneta koostisaineid ja rõõmusta oma maitsemeele üle. Vahepeal tee veel pause, mitte ära neela kõike korraga alla. Tunned, kuidas aegamööda saab kõht täis? Tunneta teadlikult oma kehareaktsioone ja söö ainult niikaua, kuni sul tõesti on veel nälg.