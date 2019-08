5 kiiret võtet, kuidas uut energiat tankida

Kasuta hommikul duši all vahelduse mõttes kohvikehakoorijat. See äratab kõik meeled ja sa mõjud otsekohe erksama ja säravamana. Eelkõige võidab su enesetunne.

Kaunista oma töökoht värskete toataimedega. Ruumides võivad erinevad kahjulikud ained põhjustada peavalusid, väsimust ja allergiaid. Taimed puhastavad õhku ja filtreerivad toksiine. Nii et kui enamik su aega kulub kirjutuslaua taga, siis aitavad taimed väsimust pidurdada ja anda lisaenergiat.

Nüüdsest alates võiks olla pudelike sidruni eeterliku õliga olla su pidevaks saatjaks. Nii kui end väsinuna tunned, tupusta mõni tilk seda kõrva taha. Sidrun on ergutava lõhnaga ja tõstab meeleolu.

«Koer» on tuntud joogaasend, mis laseb verel kehas elavamalt ringelda ja annab hoobilt rohkem energiat. Uuringute kohaselt aitab see asend isegi hirmu ja depressiooni vastu võidelda. Proovi seda vabal hetkel või pärast tööd.

Lõunaajal energiatase langeb ja me väsime. Värskenda pausi ajal oma vaimu ja otsi paar minutit oma järgmise puhkuse sihtkohta. Kas tead juba, kuhu seekord lähed? Mis maa see on ja mida annab selle kohta veel välja uurida? Sa tunned end otsekohe erksamana!