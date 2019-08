3 silmatorkamatut vihjet, et kooselu jookseb (varem või hiljem) karile

Kui need laused käivad ka sinu suhte kohta, siis tuleks üht-teist muuta!

Üks partneritest on oma hääle «kaotanud»

Loomulikult pole asi selles, et teine ei oska enam rääkida, vaid ta kas ei söanda enam midagi öelda või ei mängi see enam mingit rolli, mis tal on öelda. Suhte alguses on paaril omavahel palju rääkida ja teinekord tuleb ka vaidlusi ette. Kui aga üks kaasadest suukorvistatakse, tekib kergesti tunne, et sind ei võeta enam tõsiselt või lausa allasurutud tunne. Paljud meist ei kipu siis enam üldse midagi ütlema — kuna oletatakse, et nii on suhtele parem.

«Paaridel, kellel on raskusi omavahel asjade läbirääkimisega, ilma et ei süüdistaks teineteist või ründaks partnerit, on raskem kokku jääda,» ütleb paariterapeut Celeste Holbrook.

Õige suhtlemine on aga edu võti igas suhtes. Kui partner ei suuda end enam väljendada, siis ei pea ka abielu kaua vastu, kirjutab Freundin.

Partner on lõpetanud «aitäh» ütlemise

Juba austusest peaks alati ütlema «tänan»ja «palun» — ükskõik kellega rääkides. Kahjuks läheb see «viisakus» aga suhtes sageli kaotsi, kuna me peame partnerit ja seda, mida ta teeb, enesestmõistetavaks. «Kui enam ei tänata, on suhe läbi,» väidab Lisa Orban, raamatu «It’ll Feel Better when it Quits Hurting & Wine Comes in Six-Packs» autor.

Üks partneritest kasutab veel vaevu teise nime

«Ta hoolitses puhkuse ajal ööbimise eest», «ta käis bensiini võtmas» ...