Mida teha, kui muidu suurepärane kaaslane on voodis kehv?

«Ma leidsin endale hiljuti uue kaaslase ja ta on parim mees, kellega ma kunagi koos olen olnud. Me oleme juba praegu justkui parimad sõbrad. Tundub, nagu mõtleksime samu mõtteid ja meil on sarnased väärtused, me naerame pidevalt. Ma olen nii õnnelik, et ta leidsin. Aga hiljuti alustasime voodieluga ja see on kõige hullem seksuaalsuhe, mis mul kunagi on olnud. Tundub, et ta ei oska voodis mu märguandeid tähele panna. Ta ei ole suuseksis väga hea, mis on minu jaoks oluline. Kuigi see on inimene, kellega ma näen tulevikku, tunnen ma, et meie seksuaalelu on hukule määratud. Kuidas me ühele leheküljele saame? Või on see loodud lõppema, sest me ei sobi seksuaalselt?»