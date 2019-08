Angelina Jolie tegi naiseks olemise kohta olulise tähelepaneku

Angelina, kes on Guerlaini parfüümi Mon Guerlain reklaamnägu vestles Harper's Bazaari ajakirjanikuga naiseks olemise tähtsusest ja parfüümi kampaaniafotode olulisusest.

Kui naiselt küsiti, kas parfüümi abil on võimalik maailma muuta, vastas staar eitavalt, kuid pani südamele, et naised ei tohiks oma naiselikku poolt unustada. «Naistena oleme pidevalt väga hõivatud, nii et mõnikord on parfüümi peale kandmine ainus hetk, mis meil päeva jooksul iseenda jaoks on. See muudab meid naiselikuks ja aitab meeles pidada, et meis on külgi, mis tahavad hoolitsust. Ma arvan, et see on olulisem, kui ma algul kampaaniaga liitudes mõistsin.»

Jolie pööras tähelepanu ka tõsiasjale, et meil on naistena palju erinevaid tahke, millele me ei saa tihtilugu piisavalt tähelepanu pöörata. «Sageli ei saa me olla nii pehmed ja vabad või nii metsikud ja avatud, kui olla väärime. Palju meie täielikku potentsiaali jääb kasutamata. Üks asi, mille ma tahan ümber lükata on see, et naiste vabadust ei peaks seostama agressiivsusega. See ei ole meestevastane, see ei ole vihane, see ei ole lihtsalt tume ja seksikas - see on õnnelik, rõõmustav, see on naiselik ja see kuulub meile.»